Figueirense x Avaí: escalação, desfalques e mais do Campeonato Catarinense 2022

Figueirense e Avaí se enfrentam neste sábado (26), às 16h30 (de Brasília), no Orlando Scarpelli, pela oitava rodada do Campeonato Catarinense. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, quase quatro meses após o último encontro, válido pela Copa Santa Catarina. Na ocasião, o Figueirense venceu por 3 a 1.

O Avaí, com nove pontos, briga contra o rebaixamento no Estadual, enquanto o Figueirense , na zona de classificação, com 11 pontos, garantiu a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil após o empate sem gols com o Lagarto.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Orlando Scarpelli, o técnico Júnior Rocha terá o retorno de Uesley Gaúcho, mas Thiaguinho, com problema muscular, Paolo, com luxação no cotovelo, e o lateral Vinícius Nucci, que se recupera de cirurgia no joelho, estão fora.

Do outro lado, o Avaí, apesar do mistério nos últimos dias, terá três desfalques certos: Ranieli, com lesão no adutor, e Betão e Vini Leite, por protocolo de concussão.

Já Ayrton Cougo, recuperado de um estiramento na panturrilha, retorna entre os relacionados.

Possível escalação do Figueirense: Rodolfo Castro; Muriel, Luis Fernando, Maurício e Zé Mário; Uesley Gaúcho (Clayton), Oberdan e Jhon Cley; Luis Gustavo, Andrew e Gustavo Henrique.

Possível escalação do Avaí: Douglas; Matheus Ribeiro, Alemão, Arthur e Cortez; Jean Cléber, Bruno Silva e Lourenço (Muriqui); Morato, Rômulo e Copete.

DESFALQUES

AVAÍ:

Betão e Vini Leite: protocolo de concussão

Ranieli: lesionado

FIGUEIRENSE:

Paolo: luxação no cotovelo

Thiaguinho: problema muscular

Vinícius Nucci: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Figueirense x Avaí será transmitido ao vivo pela NSC TV, na TV aberta, e pela TV N Sports, na internet, neste sábado.