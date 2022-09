Figueirense x ABC: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste sábado (24), pela sexta rodada da segunda fase da Série C; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sem depender apenas de si para conquistar o acesso, o Figueirense recebe o ABC neste sábado (24), no Orlando Scarpelli, a partir das 17h (de Brasília), pela sexta rodada da segunda fase da Série C. O torcedor pode acompanhar ao vivo do DAZN, na plataforma de streaming.

Na terceira posição do grupo, com 6 pontos, o Figueirense entra em campo com a obrigação de vencer, além de precisar torcer por um tropeço do Vitória diante do Paysandu.

Já o ABC vai a campo mais tranquilo após ter garantido o acesso à Série B, mas garante permanecer focado, agora em busca do título da competição.

Escalações:

Escalação do provável Figueirense: Wilson, Muriel, Fernando, Kadu, Zé Mário, Moacir, Oberdan, Léo Artur, Andrew, Jean Silva e Tito.

Escalação do provável ABC: Matheus, Marcos Vinícius, Afonso, Richardson, Daniel, Wellington, Erick, Calyson, Wallyson, Fábio Lima e Lucas Douglas.

Desfalques

Figueirense

Sem desfalques confirmados.

ABC

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sábado, 24 de setembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Orlando Scarpelli, Florianópolis - SC

• Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (árbitro), Danilo Manis e Fabrini Costa (assistentes), Salim Fende Chavez (quarto árbitro) e Adriano de Assis Miranda (AVAR)