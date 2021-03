Figueirense x Chapecoense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (28), pela sexta rodada do Campeonato Catarinense; veja como acompanhar na internet

A Chapecoense visita o Figueirense neste domingo (28), às 16h (de Brasília), no Orland Scarpelli, pela sexta rodada do Campeonato Catarinense, buscando se manter na liderança do estadual. A partida será transmitida pela plataforma TVN Esportes.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Figueirense x Chapecoense DATA Domingo, 28 de março de 2021 LOCAL Orlando Scarpelli - Santa Catarina HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Chape quer a vitória fora de casa (Foto: Getty Images)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em momentos opostos na temporada, Chapecoense e Figueirense buscam apenas a vitória no clássico catarinense marcado para este domingo.

Com apenas cinco pontos e fora da zona de classificação para a próxima fase, o Figueirense entra em campo pressionado e buscando os três pontos.

No entanto, apesar do momento atravessado pelo rival, Matheus Ribeiro, lateral da Chape, acredita que a partida não será fácil.

"Um jogo muito difícil, o Figueirense apesar de não viver momento bom é bem treinado pelo Jorginho. Jogando no domínio deles vamos ter dificuldades, isso é certo. Já reencontrei no ano passado com vitória, espero que domingo possa vencer novamente caso possa jogar", disse o jogador.

Depois de conhecer a sua primeira derrota no estadual, o técnico Umberto Louzer garantiu que o revés não fará com que o planejamento seja mudado, e seguirá mesclando jogadores experientes e atletas das divisões de base.

Provável escalação do Figueirense: Emerson Junior; Everton Santos, Felipe Gregório, Ítalo, Carlinhos; Fabrício Bigode, Denner, Marllon, Khevin; Pedro Maranhão, Gabriel Rodrigues.

Provável escalação do Chapecoense: Keiller; Matheus Ribeiro, Tiago Coser, Kadu e Busanello; Moisés Ribeiro, Anderson Leite e Ravanelli; Fabinho, Mike e Perotti (Anselmo Ramon).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FIGUEIRENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Figueirense 0 x 0 Criciúma Catarinense 21 de março de 2021 Juventus 3 x 2 Figueirense Catarinense 24 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Figueirense x Hercílio Luz Catarinense 31 de março de 2021 20h (de Brasília) Brusque x Figueirense Catarinense 4 de abril de 2021 17h (de Brasília)

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 2 x 0 Juventus Catarinense 21 de março de 2021 Chapecoense 0 x 1 Hercílio Luz Catarinense 24 de março de 2021

Próximas partidas