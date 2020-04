Figo diz que Real errou ao não contratar Haaland antes do Dortmund

Português afirma que os merengues vão ter que pagar bem mais para levar o norueguês ao Bernabéu

O ex-meia Luis Figo disse que o cometeu um "erro de scouting" ao não contratar o jovem norueguês Erling Haaland antes do .

O atacante de 19 anos virou um dos principais nomes da última janela após se destacar no Red Bull Salzburg, da Áustria, e os alemães ficaram com ele após desembolsarem 20 milhões de euros (cerca de R$ 113 milhões na cotação atual).

"Ele é um jogador mais caro agora. Tem marcado muitos gols e parece pronto para conquistar grandes coisas. Mas o Real Madrid tinha que tê-lo contratado antes do Dortmund. Isso é souting", afirmou o português em entrevista ao canal espanhol Movistar+.

Eleito melhor do mundo em 2001, Figo atuou por cinco temporadas pelos merengues. Nesta semana, aliás, faz 20 anos que ele protagonizou uma das transferências mais polêmicas do futebol, ao trocar o pelo Real.

O português brincou quando questionado se comemoraria a data comendo uma cabeça de porco. A torcida azul-grená - acredite se quiser - jogou uma no gramado quando ele retornou ao Camp Nou vestindo a camisa blanca.

"Vou fazer a cabeça de porco. Espero que faça direito. Depois conto se ficou bom", disse ele. "Mas na verdade não sou de celebrar estes momentos. Gostaria que tudo isso (pandemia do novo coronavírus) passasse para poder me reunir com os amigos e tomar uma cerveja", concluiu.