Figo culpa Luxemburgo por saída do Real Madrid e exalta Jorge Jesus

O ex-jogador ainda falou sobre quando foi treinado por Felipão, na seleção portuguesa

O ex-jogador Luís Figo, em entrevista à FoxSports, falou sobre sua saída do - que ele atribui ao técnico brasileiro Vanderlei Luxemburgo -, além de tecer elogios ao treinador do , Jorge Jesus e a Felipão.

Figo, ao longo de sua carreira, foi treinado por dois brasileiros Vanderlei Luxemburgo no Real Madrid e Felipão na seleção de . Mas as memórias de cada um são bem diferentes: "A experiência pessoal, e em termos profissionais foram diferentes. Digo isto porque com Scolari, o Felipão, sempre tive um relacionamento muito próximo. Em relação ao Luxemburgo, meu desfecho final não foi positivo porque ele esteve pouco tempo no Real Madrid".

Foto: Getty Images

Depois de cinco anos defendendo o , Figo se transferiu para o rival Real Madrid, onde passou mais cinco anos de sua carreira. Ao recordar sobre a saída dos Blancos com destino à , o português culpou o então treinador dos merengues, Vanderlei Luxemburgo: "O início de minha relação com ele foi normal, mas depois as coisas foram se deteriorando. Tive que sair do Real Madrid pelas decisões do treinador em não jogar".

Mas enquanto acredita que seu saldo com o professor tenha sido negativo, Figo fala com carinho do outro comandante brasileiro com quem trabalhou. Na seleção portuguesa, o ex-jogador foi treinado por Felipão, que chegou, inclusive, a ser vice-campeão da de 2004 com a equipe.

De Felipão, Figo tem boa recordações: "Uma pessoa amiga pra toda a vida. Foi dos treinadores que, em um momento importante para Portugal, conseguiu unir todo um país". Na opinião de Figo, a única coisa negativa da passagem de sua parceria com o ex-técnico foi justamente o segundo lugar da Euro: "infelizmente não conseguimos".

Ainda falando sobre treinadores, Figo também teceu elogios a um que fez o caminho inverso de Felipão, saindo de Portugal para treinar no . Trata-se de Jorge Jesus, comandante do Flamengo. O ex-jogador classificou o conterrâneo como um excelente profissional. “Com todo o mérito (o status que ele conquistou no Brasil). O Jorge é o treinador, um dos que eu mais admiro. Nunca tive a sorte de poder trabalhar com ele, mas tenho essa curiosidade”.

"O último ano, no Flamengo, demonstra todo o potencial que ele conseguiu: ser campeão, jogar o , ganhar a Libertadores... Não é fácil em nenhum país do mundo, ainda mais no Brasil, onde a concorrência é muito forte”, completou Figo sobre as conquistas de Jesus.