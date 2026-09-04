A lenda do Real Madrid, Luís Figo, elogiou as contratações do clube merengue durante a última janela de transferências de verão, afirmando que elas vieram no momento certo, após duas temporadas sem títulos.

Figo disse, no podcast "Figosofadas": "Acho que o Real Madrid contratou muito bem. Trouxe jogadores de que precisava em posições importantes: o centro da defesa, os laterais e o ponta, como Diomande".

E acrescentou: "De modo geral, as contratações foram excelentes, e vieram mais pela necessidade do que pelos nomes".

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Figo prosseguiu: "Era necessário dar esse passo e reforçar a equipe depois dos últimos dois anos sem nenhum título. Isso é fundamental para o ambiente, para que o torcedor receba a temporada com mais esperança e sinta que este ano será positivo".

Sobre os preços recordes no mercado de transferências, Figo alertou: "Em algum momento, isso tem que parar. É verdade que a questão depende dos orçamentos dos clubes e das regras do fair play financeiro, mas os números estão altíssimos".

O ex-astro de Portugal continuou: "Não acredito que se possa recuperar uma transação de 150 milhões de euros, como sempre dizem, por meio da venda de camisas, por exemplo. Essas negociações podem funcionar do ponto de vista esportivo, mas, financeiramente, a coisa é muito complicada".

E destacou a evolução do mercado de transferências ao dizer: "Já se passaram quase 30 anos desde a minha época. Naquele tempo, eu achava que os valores pagos eram uma loucura. Mas a evolução dos mercados fez com que se pagassem valores ainda mais loucos em algumas negociações".

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