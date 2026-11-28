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Aproxima-se o acerto de contas no comando do futebol italiano. Na segunda-feira, 14 de dezembro, no Hotel Hilton Rome Airport de Fiumicino, será realizada a assembleia eleitoral da federação. Giovanni Malagò e Adriano Galliani disputam a presidência da FIGC.

O senador do Forza Italia, de 82 anos, e ex-dirigente do Milan é candidato das associações de jogadores (AIC) e treinadores (AIAC), que haviam apoiado Malagò na eleição anterior, em 22 de junho. Malagò foi eleito para substituir Gabriele Gravina, que havia renunciado, com 68,58% dos votos, contra 29,17% do outro candidato, Giancarlo Abete.

Seu mandato foi posteriormente invalidado porque, no momento da eleição, ele não era registrado na FIGC, um requisito formal que não cumpria. Assim, o conselho do Comitê Olímpico Italiano (Coni), por proposta do presidente Luciano Buonfiglio, votou por unanimidade pela intervenção na federação e, depois, em 6 de outubro, nomeou o próprio Malagò como interventor.

Malagò mantém a maioria na Serie A graças às assinaturas de 11 dos 20 clubes: Napoli, Roma, Fiorentina, Bologna, Torino, Udinese, Parma, Frosinone, Monza, Genoa e Lecce. Isso apesar das tentativas de Inter, Atalanta e Como de levar o apoio a Galliani.

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Na eleição, a Serie A responde por 18% dos votos; a Serie B, por 6%; a Serie C, por 12%; a Serie D, por 34%; os jogadores, por 20%; e os treinadores, por 10%.

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Tudo gira em torno dos valiosíssimos 34% dos votos da Liga Nacional Amadora, presidida por Giancarlo Abete, que deverá escolher entre os dois candidatos.

Enquanto isso, Giovanni Malagò declarou em entrevista ao jornal de Turim La Stampa: “Marotta (presidente da Inter, nota da redação) me contou sobre a candidatura de Galliani. Depois liguei para Adriano e perguntei com franqueza: é sério? Não consigo acreditar! Agora estou enfrentando aqueles que, em abril, haviam lançado minha candidatura”.

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“A Juventus também se posicionou a favor de Galliani? Não me parece que Chiellini esteja feliz com essa guinada. É uma história incompreensível, bem à italiana”.

“O técnico da seleção? Acho que um presidente de federação deve ouvir todos, mas chega um momento em que sou eu quem dá a cara a tapa e tomo a decisão. Escolhi Roberto Mancini porque reconheço seu trabalho com os jovens e seu conhecimento, e também porque alguns atletas da seleção me dizem: ‘Mancini, sem dúvida’. A equipe principal é apenas o ponto mais alto do futebol nacional. Temos uma seleção sub-21 fortíssima”.

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O técnico da Itália, Roberto Mancini, declarou em entrevista ao Corriere dello Sport: “Quando eu jogava, era uma pessoa inclinada a confrontos? Eram simples atritos, acontecem em todo lugar, é bastante normal. Capello e Galliani estavam entre minhas vítimas preferidas? Bom, o Milan, eram as temporadas dele. Aconteceu. Sim, aconteceu”.

Por sua vez, Adriano Galliani declarou que, se vencer a eleição para a presidência da FIGC, manterá Mancini como técnico da seleção.