Fifa vai investigar transferência de Bruno Fernandes ao Manchester United

Após denúncia da Sampdoria, entidade máxima de futebol no mundo vai investigar a negociação entre o Sporting e os Red Devils

A transferência de Bruno Fernandes para o está sendo investigada pela Fifa. A , onde o português atuou entre 2016 e 2017, alega que deve receber uma quantia em dinheiro pela venda do aos Red Devils.

Bruno chegou ao Old Trafford em janeiro deste ano em uma negociação de R$ 337 milhões. A Sampdoria afirmou que o Sporting deve repassar 10% desse valor (R$ 33,7 milhões) por uma cláusula de venda estabelecida quando o clube italiano vendeu o jogador o time português.

Em sua única temporada com o time da Tim, o jogador fez 35 jogos e anotou cinco gols. O Sporting o contratou por R$ 46 milhões e a Sampdoria grante que ficou com esta pequena porcentagem dos direitos do atleta.

Um representante da Fifa confirmou a denúncia: "Podemos confirmar que, em 3 de abril de 2020, o clube italiano Sampdoria apresentou uma reclamação junto à FIFA contra o clube português Sporting Clube de , relacionada às obrigações financeiras estabelecidas no contrato correspondente à transferência do jogador português Bruno Fernandes".

"O assunto está sendo investigado e, consequentemente, não podemos fornecer mais comentários", completou.

O impacto de Bruno Fernandes foi rápido. Em seu primeiro mês no clube, ele foi eleito o melhor jogador da Premier League e foi decisivo no clássico contra o Manchester City, em abril. Em nove jogos, são três gols e quatro assistências do português pelo Red Devils.