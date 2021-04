FIFA, Superstar Soccer, Winning Eleven: Relembre jogos de futebol que fizeram sucesso no passado

Roberto Carlos no ataque, árbitro cachorro, trilhas sonoras grudentas e mods com times brasileiros foram sucesso nos clássicos games de futebol

Hoje em dia, FIFA e PES reinam absolutos quando o assunto são jogos de futebol. Apesar de terem suas encarnações no passado dos videogames, os títulos não eram as únicas alternativas, já que outros games faziam sucesso. Superstar Soccer, Winning Eleven e Super Sidekicks estão entre os nomes que bombaram nos anos 90 e 2000.

Afim de relembrar os tempos de infância com alguns dos jogos de futebol virtual mais divertidos e memoráveis? A Goal preparou uma lista com os principais clássicos do gênero.

Quer ver todos os jogos da Champions League ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL Esporte Clube!

International Superstar Soccer Deluxe

Um dos favoritos dos jogadores na época do Super Nintendo, International Superstar Soccer é uma espécie de “irmão mais velho” de Pro Evolution Soccer. Produzido pela Konami, o game imortalizou o craque fictício Allejo, já que não tinha elencos reais.

Código para transformar o árbitro em cachorro, os infames “gols de carrinho” e as versões modificadas do Brasileirão (com direito a narração em portunhol) estão na lembrança dos fãs da época.

Winning Eleven

Com a popularização do PlayStation no Brasil, um dos principais hits entre os jogadores foi Winning Eleven, jogo também da Konami, que apostava em gráficos tridimensionais, seleções licenciadas e a icônica narração do japonês Jon Kabira.

O título marcou um enorme salto de qualidade nos games de futebol, que ganharam aspectos táticos e estratégicos mais profundos, mas que ainda assim não impediam a já clássica escalação de Roberto Carlos no ataque. Versões modificadas para a inclusão de times brasileiros também eram hit, e explodiram na época do PS2, com o Bomba Patch.

FIFA Soccer

Se hoje FIFA pode ser considerado o principal nome do gênero de futebol virtual, no passado o simulador da EA Sports não era exatamente o favorito dos fãs. Desde sua primeira versão (FIFA International Soccer, de 1993) até o final da geração do PS2, o game viveu à sombra dos títulos da Konami.

Apesar da presença mais discreta, FIFA tinha lá seus adeptos, e já fazia bonito na parte de licenciamento, inclusive com a presença de clubes brasileiros já nos anos 90. A opção de jogar futsal também era um bônus do game.

World Cup

Se FIFA demorou para cair no gosto dos brasileiros fãs de futebol virtual, os jogos licenciados da Copa do Mundo tiveram um impacto mais positivo por aqui.

Produzidos pela EA desde a versão de 1998, os games chamavam a atenção pelo ótimo trabalho na reprodução do clima de Copa do Mundo, com ambientação caprichada e todas as seleções atualizadas com seus devidos kits e escalações. As trilhas sonoras também marcaram época.

Virtua Striker

A SEGA nunca foi famosa por sua presença no mundo dos jogos de futebol, mas certamente está marcada no fundo das memórias dos adeptos do gênero, graças às máquinas de Virtua Soccer espalhadas por fliperamas e shoppings do país.

Releitura bastante peculiar do esporte, o game tinha um ritmo mais acelerado, com chutes poderosos e entradas muito duras. Os comandos nos joysticks arcade eram um pouco confusos para os novatos, mas dava para pegar o jeito em pouco tempo e desafiar os craques do fliper local.

Super Sidekicks

Famosa pelos sucessos dos arcades como The King of Fighters e Metal Slug, a SNK também já se aventurou no mundo dos jogos de futebol, e fez muito bonito com Super Sideckicks, outro título onipresente nos fliperamas brasileiros.

O game brilhava com seus gráficos coloridos e detalhados, com animações e modelos bem superiores aos vistos nos consoles da época. Apesar da pouca oferta de times (seleções com atletas genéricos), cada time tinha suas características, do estilo de jogo aos penteados.