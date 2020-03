FIFA: por que Ronaldo Fenômeno se chamava No. 9 e A. Calcio em algumas edições?

Disputa por direitos sobre imagem do ex-jogador brasileiro nos videogames forçou EA Sports a inventar nomes inusitados durante três anos

Com acordo exclusivo com a Konami, desenvolvedora do Pro Evolution Soccer, a EA Sports teve que "transformar" a em Piemonte Calcio no Fifa 20. O que talvez o pessoal mais jovem não saiba é que esta briga de direitos no mundo dos games é bem antiga.



Há cerca de 20 anos, por exemplo, uma disputa envolvendo o nome de um dos melhores jogadores do mundo à época fez Ronaldo Fenômeno ser "rebatizado" de forma inusitada no Fifa - primeiro como A.Calcio e depois como No. 9.

A história é a seguinte: em 1999, Ronaldo fechou acordo com a PAM Development e com a Infogrames, que lançaram um ano depois o Ronaldo V-Football, game de futebol para PlayStation 1 e para Game Boy Color. O acordo previa que a imagem do Fenômeno só poderia ser explorada neste jogo.

Um problemão para o Fifa, que na época já era um dos games mais queridos pelos fãs de futebol. Em 1999, por exemplo, a EA Sports deu o nome de A.Calcio a um certo atacante da e da seleção brasileira.

Já em 2000 e em 2001 ele simplesmente virou No. 9 - esta versão tinha mais semelhanças na fisionomia e nos atributos com o Fenômeno do que tinha o A.Calcio.

O game de Ronaldo acabou não vingando muito, e ele voltou a aparecer no Fifa com o nome real nos anos seguintes.