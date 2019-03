Fifa planeja Mundial de Clubes com 24 equipes entre junho e julho de 2021

De acordo com agência a entidade que rege o esporte deseja realizar torneio um ano antes da Copa do Mundo, em data reservada à Copa das Confederações

A Fifa pretende aprovar um novo projeto para o na próxima sexta-feira (15). A ideia, de acordo com o divulgado pela agência Associated Press, é realizar um torneio piloto com 24 equipes entre 17 de junho e 4 de julho de 2021, data reservada à .

A publicação diz ter obtido documentos sobre o que é pretendido pela Fifa. As vagas seriam destinadas da seguinte forma: oito para a Europa (UEFA), sei para a América do Sul (Conmebol), três para Ásia (AFC), África (CAF) e América do Norte (Concacaf) e uma para a Oceania (OFC). A divisão de vagas supracitada atenderia a um desejo da Conmebol.

Mais artigos abaixo

No formato pretendido pela Fifa, as equipes seriam divididas em oito grupos de três componentes cada e somente o líder de cada chave avançaria.

A matéria publicada pela agência aponta a UEFA como única a colocar objeção em relação ao formato. Segundo o relatório obtido pela agência, o motivo é o calendário local.

"A principal objeção da Uefa estava relacionada com suas preocupações no calendário. A posição da Uefa era de que qualquer discussão técnica sobre um novo formato e calendário para o Mundial de Clubes só poderia ocorrer depois que um novo calendário internacional coordenado para depois de 2024 tivesse sido acordado", diz o documento publicado pela Associated Press.