A Federação Internacional de Futebol (Fifa) firmou um contrato com a agência de marketing londrina "Ten Toes Media" (Ten Toes Media), no valor de 2,3 milhões de libras esterlinas (cerca de 3,1 milhões de dólares), com o objetivo de proteger a imagem da organização e de seu presidente Gianni Infantino, conforme revelou o jornal"The Times"britânico.

O contrato tem duração de 22 meses, tendo começado em março de 2025 e com término em dezembro de 2026.

De acordo com uma cópia do contrato à qual o "The Times" teve acesso, a agência fica responsável por apoiar a gestão das contas da Fifa nas plataformas de redes sociais, incluindo LinkedIn, Instagram, Facebook e X (antigo Twitter).

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O contrato estabelece expressamente que um dos principais objetivos da agência é "proteger a imagem da Fifa e do presidente e elevar a posição da organização", além de oferecer "o apoio, as análises e as ferramentas necessárias para aprimorar o planejamento, a execução e o controle da narrativa, em conformidade com a visão do presidente".

As atribuições da agência incluem ainda a produção de conteúdo, incluindo textos, imagens, vídeos e infográficos, o monitoramento de comentários e o recurso a influenciadores para ampliar o alcance e o engajamento, além de trabalhar 24 horas por dia por meio de gestores em diferentes fusos horários.

A revelação desse contrato ocorre em um momento em que Infantino enfrenta pressões crescentes e amplas críticas no meio futebolístico, especialmente após o fracasso do projeto de venda de participações comerciais em competições da Fifa, incluindo a Copa do Mundo, a investidores do setor privado.

A Ten Toes Media (Ten Toes Media) é uma agência de marketing esportivo e mídia digital, fundada em 2016 e com sede em Londres, com filiais em Dubai e Nova York, e já trabalhou com a União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) e com o Arsenal, além do atual astro do Bayern de Munique e ex-Tottenham, Harry Kane.

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