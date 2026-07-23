A FIFA continua debaixo de fogo mesmo depois do Mundial, informa, entre outros, o The Athletic. O Group of Copenhagen, um órgão consultivo internacional que liga plataformas nacionais na luta contra a manipulação de resultados no desporto, tem fortes dúvidas sobre a integridade do torneio e pediu explicações ao organismo que tutela o futebol mundial.

Essas dúvidas são sustentadas com base em sete exemplos concretos. A organização independente monitorizou possíveis irregularidades no comportamento de apostas durante os 104 jogos do Mundial. Embora o relatório completo ainda não tenha sido tornado público, várias situações foram assinaladas como suspeitas, segundo fontes. Trata-se das chamadas “yellow notices”, sinais que podem indicar padrões anómalos.

Um dos exemplos é o cartão vermelho mostrado a Themba Zwane no jogo de abertura entre a África do Sul e o México. Também é mencionada uma aposta invulgar de 4,8 milhões de dólares num deslize da Espanha frente a Cabo Verde, jogo que terminou 0-0. Além disso, aponta-se para uma longa intervenção do VAR num golo anulado a Ferran Torres contra a Arábia Saudita.

A maior atenção, no entanto, recai sobre a situação de Folarin Balogun. No dia do seu cartão vermelho frente à Bósnia e Herzegovina, surgiu de imediato um mercado de apostas sobre a sua eventual utilização contra a Bélgica. Nessa altura, ainda não se sabia que a sua suspensão viria mais tarde a ser anulada, algo que só foi oficialmente confirmado três dias depois. De forma surpreendente, isso não aconteceu com mais nenhum jogador expulso.

Entretanto, o Group of Copenhagen já pediu uma explicação oficial à FIFA sobre estes acontecimentos. Isso está a gerar fricção, porque o organismo que tutela o futebol mundial informou no início desta semana que não existia qualquer indício de atividade de apostas suspeita durante o torneio.

Segundo o especialista em apostas Christian Kalb, é preciso cautela na hora de tirar conclusões. Ele defende que padrões de apostas anómalos também podem ser explicados por fatores legítimos, como a cobertura de riscos por parte das casas de apostas. Ao mesmo tempo, reconhece que uma eventual informação privilegiada pode constituir um problema sério.

A enorme dimensão do mercado das apostas torna tudo ainda mais complexo. Estima-se que tenham sido apostados cerca de 240 mil milhões de dólares durante o Mundial, aproximadamente o dobro da edição anterior. Ao mesmo tempo, novos prediction markets estão a ganhar terreno rapidamente, o que, segundo especialistas, cria novos desafios em matéria de supervisão e integridade no futebol.