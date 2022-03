Fifa elimina Rússia da Copa do Mundo e Polônia fará final da repescagem das Eliminatórias

A FIFA emitiu um importante comunicado nesta terça-feira (08), na qual confirma a exclusão da seleção russa da Copa do Mundo através da retirada da equipe da repescagem para o torneio que será realizado, em novembro deste 2022, no Qatar.

O time russo enfrentaria a Polônia na primeira parte da repescagem das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. O time vencedor, então, enfrentaria na final da repescagem quem passasse na chave com Suécia e República Tcheca. A decisão da FIFA é uma punição à Rússia pela invasão do país sobre o território ucraniano, provocando um conflito armado que segue em vigência e vem motivando diversas sanções, tanto econômicas quanto políticas, ao país governado por Vladimir Putin.

Ainda nesta terça-feira a federação de futebol da Rússia entrou com um pedido no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) contra os banimentos recebidos, tanto por seus clubes e seleções de diversas modalidades esportivas, em competições internacionais. Vale destacar que a Polônia, que enfrentaria a Rússia no playoff das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022, já havia manifestado que não aceitava enfrentar os russos – diante da escalada de violência sobre a Ucrânia.

O que diz a FIFA?

Em seu comunicado, a FIFA lembra da suspensão dos clubes e seleções da Rússia e afirma que, em decisão tomada em conjunto com o Comitê Executivo da UEFA, todas as equipes russas estão, até segunda ordem, suspensas de participarem de competições chanceladas pela UEFA e/ou FIFA.

Como consequência, a FIFA definiu que a seleção polonesa, que anteriormente teria que enfrentar a Rússia, avança direto para a fase final da repescagem das Eliminatórias, onde vai enfrentar o vencedor do confronto entre Suécia e República Tcheca.

Jogos envolvendo futuro da Ucrânia são adiados

Além de reiterar a exclusão da seleção russa, a FIFA também informou que os jogos da outra chave dos playoffs serão adiados. A FIFA aceitou o pedido da federação ucraniana e adiou a partida contra a Escócia, que inicialmente aconteceria em 24 de março, para uma data ainda a ser confirmada no próximo mês de junho. Quem avançar jogar, também em junho, contra o vitorioso de País de Gales x Áustria.

Como está a repescagem para a Copa do Mundo na Europa

Sem considerar agora o Rússia x Polônia, por causa da exclusão dos russos, a repescagem para definir os últimos três representantes europeus no Mundial do Qatar conta com cinco duelos.

Escócia e Ucrânia se enfrentam e o vencedor pega quem passar entre País de Gales e Áustria.

A seleção italiana enfrenta a Macedônia do Norte e o vencedor deste confronto joga contra quem vencer entre Portugal e Turquia.

A Polônia agora fica no aguardo para saber quem, dentre Suécia ou República Tcheca, avança.