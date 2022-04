Fifa 'dribla' Qatar e coloca Holanda x Senegal como jogo de abertura da Copa do Mundo

Uma das tradições mais conhecidas da Copa do Mundo é ver o país-sede abrir a competição, entrando em campo pela primeira vez. Exceção feito a 2002, quando Japão e Coreia do Sul dividiram a organização, costumeiramente é assim que acontece. Mas no Qatar será diferente.

A seleção qatari, que pela primeira vez disputará um Mundial, não será responsável pelo jogo inaugural do torneio (marcado para acontecer entre novembro e dezembro deste ano).

Segundo anunciado pela FIFA nesta sexta-feira (01), data do sorteio dos grupos, o primeiro jogo da Copa do Mundo de 2022 será entre Holanda e Senegal. As equipes, que jogam na mesma chave do Qatar, entrarão em campo às 13h no horário local (7h da manhã no horário de Brasília).

O segundo jogo do dia inaugural da Copa (21 de novembro) será Inglaterra vs Irã. Às 16h local (10h da manhã no horário de Brasília). A equipe dona da casa será responsável apenas pela terceira partida, contra o Equador – às 13h no horário de Brasília.