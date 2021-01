Fifa comete gafe e usa Roni corintiano para destacar Palmeiras na Libertadores

A entidade confundiu os rivais, que têm nomes parecidos, e o posto logo viralizou

Às vésperas dos jogos de ida das semifinais da Copa Libertadores, a Fifa, entidade máxima do futebol, resolveu destacar os quatro times restantes na competição, destacando um jogador de cada. Um engano, porém, colocou um jogador do para representar o .

Os duelos das semifinais da Libertadores começam nesta terça-feira (5) e, para marcar o começo da decisão, a Fifa fez um post em suas redes sociais e site ofcial para descartar as equipes que ainda estão vivas na competição. Um jogador de cada um dos quatro times restantes foi selecionado para ilustrar a publicação.

O responsável pela postagem, porém, na hora de colocar uma foto do atacante Rony, do Palmeiras, se confundiu com seu rival quase homônimo, o Roni, do Corinthians, que tem o mesmo nome, mas com uma grafia diferente. O post foi rapidamente apagado e corrigido pela Fifa, mas os internautas tiraram print e a gafe viralizou nas redes sociais.

As piadas logo começaram a aparecer, principalmente por parte dos corintianos, que não perderam a chance de provocar o rival. E até o volante alvinegro entrou na brincadeira.

O atacante do Palmeiras tem sido destaque da equipe paulista na competição, ainda mais depois da chegada do poruguês Abel Ferreira para o comando do time. São quatro gols na Libertadores, em oito jogos disputados.

Enquanto isso, o Corinthians, que teve um início de temporada complicado, se despediu da disputa pelo seu segundo título sul-americano ainda na fase preliminar. Roni, revelação da base, sequer integrava o time principal à época da eliminação para o Guaraní-PAR.

O , nesta terça (5), enfrenta o River Plate, na , pelo duelo de ida das semifinais. A volta está marcada para o próximo dia 12. Quem vencer se classifica para a grande final, marcada para o dia 23 de janeiro, no Maracanã - o adversário sai do confronto entre e .