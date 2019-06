FIFA anuncia que Mundial de Clubes em 2019 e 2020 será no Catar

O novo formato estreia apenas em 2021 e o Brasil é um dos interessados em sediar o torneio

A FIFA anunciou nessa segunda-feira (03) o como sede das duas próximas edições do . Esses dois anos ainda contarão com o formato atual do certame, que deve ser mudado em 2021, quando 24 times deverão dispuar o torneio.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Embora não haja data confirmada, as duas competições acontecerão na época habitual de dezembro.

Na edição que acontece no final do ano, quatro alguns times já estão confirmados. São os casos de: (Europa), Esperancé (Áfica), Hienghène Sport (Oceania) e (América Central e do Norte). Ainda restam os representantes da Ásia, do país-sese (Catar) e o campeão da Libertadores da América.