Fifa anuncia arbitragem do Mundial de Clubes com brasileira liderando trio feminino

Edina Alves Batista é selecionada para liderar trio de arbitragem que ainda conta com a assistente Neuza Back, também do Brasil

O ano é de 2021, mas a temporada ainda é de 2020. E com o Mundial de Clubes se aproximando, a Fifa divulgou a equipe de arbitragem que irá participar do torneio, com uma novidade: um trio feminino, que será liderado pela brasileira Edina Alves Batista e contará com as assistentes Neuza Back, também do , e Mariana de Almeida, da .

A indicação de um trio de arbitragem composto apenas por mulheres segue o exemplo dado na , em 2017, quando a suíça Esther Staubli apitou um dos jogos da competição masculina, e no , realizado no Brasil, em 2019, que teve a uruguaia Claudia Umpierrez no comando de duas partidas.

Agora, será a vez de Edina Alves Batista liderar um trio de arbitragem na principal competição de clubes do mundo. A brasileira faz parte do quadro da Fifa desde 2016 e já apitou no Campeonato Brasileiro masculino, além de ter marcado presença na última feminina na , em 2019, quando apitou a semifinal entre e .

Já a assistente Neuza Back integra o quadro da Fifa desde 2014 e também esteve no último Mundial feminino. Recentemente, ela trabalhou no duelo entre Vélez Sarsfield e , válido pela segunda rodada da masculina de 2020.

Com a escalação, elas podem se tornar as primeiras brasileiras a arbitrar um jogo masculino de uma competição da Fifa.

Além do trio feminino, que ainda conta com a argentina Mariana de Almeida, além das duas brasileiras, a Fifa selecionou mais seis árbitros de campo e 11 assistentes, além de outros sete árbitros de vídeos para a operação do sistema de VAR.

A equipe de arbitragem viaja para o uma semana antes do início do , que acontecerá entre os dias 1 e 11 de fevereiro de 2021. O torneio tradicionalmente acontece no mês de dezembro, mas teve que ser adiado em virtude da pandemia do novo coronavírus.

Confira aqui todas as informações sobre o Mundial de Clubes de 2020.