FIFA 22 vs FIFA 12: A evolução dos craques em 10 anos de franquia

FIFA 22 é a bola da vez no mundo dos games, mas há dez anos quem fazia sucesso era FIFA 12, jogo lançado para os já clássicos Xbox 360, PlayStation 3 e Nintendo Wii.

Se o modo Ultimate Team evoluiu muito desde suas primeiras versões, alguns dos principais craques do mundo do futebol também se desenvolveram durante este período, e seguem como opções na hora de montar times no FIFA 22.

Seja nos casos de Lewandowski e De Bruyne, que se tornaram grandes nomes do futebol internacional, ou em Iniesta e Thiago Silva, que se encaminham para a parte final de suas carreiras, é interessante conferir as diferenças causadas por dez anos no game da EA Sports.

A Goal preparou uma galeria que compara dez cards de craques no Ultimate Team do FIFA 12 e FIFA 22. Confira: