FIFA 22: Solskjaer o Ricken são adicionados ao time de Heróis do FUT

Lenda do United e craque do Borussia Dortmund terão cards especiais no novo game

Os FUT Heroes, ou Heróis do modo Ultimate Team, serão uma das grandes novidades de FIFA 22, que chega no próximo dia 1 de outubro para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Além da lista original, que contava com nove nomes de peso do passado recente do futebol, a EA Sports anunciou mais dois integrantes para o time - Ole Gunnar Solskjaer e Lars Ricken.

Assim como no anúncio oficial, os cards especiais terão ligações perfeitas com todos os jogadores da liga representada pelos craques (Premier League para Solskjaer e Bundesliga para Ricken), além das ligações padrão com cartas da mesma nacionalidade.

Sabe-se que aqueles que comprarem a versão Ultimate, a mais cara do FIFA 22, receberá um dos Heróis gratuitamente. A EA Sports não revelou se será possível encontrar os cards nos pacotes ou consegui-los em DMEs, por exemplo.

Entre os outros nomes na lista estão Mario Gomez (Bundesliga), Tim Cahill (Premier League), Diego Milito (Serie A), Fernando Morientes (La Liga) e Clint Dempsey (MLS).