FIFA 22 remove seleção e clubes da Rússia por conta de invasão à Ucrânia

A EA Sports, responsável por FIFA 22, anunciou nesta quarta (2) que removerá completamente a seleção nacional da Rússia, assim como todos os times do país do game de futebol. O mesmo será feito nos títulos FIFA Mobile (versão para celulares) e FIFA Online.

A decisão vem depois da própria FIFA anunciar suas sanções ao país de Vladimir Putin, que invadiu o território ucraniano. No futebol real, seleção e clubes russos estão banidos de todas as competições internacionais, incluindo a Copa do Mundo e Liga dos Campeões.

A EA ainda prometeu atualizações regulares sobre a decisão, que impacta desde os modos mais casuais como partidas offline e amistosos online, até o competitivo FIFA Ultimate Team, onde era possível montar equipes baseadas em times da liga russa.

NHL 22, jogo de hockey dos mesmos produtores, seguiu um caminho similar, removendo seleções da Rússia e Bielorrusia e todos os seus clubes da lista de equipes selecionáveis no game.

Além dos impactos na população e na economia dos países, o conflito também fez vítimas no mundo do futebol. Na última terça (1), a FIFPro notificou a morte dos primeiros atletas, Vitalii Sapylo, de 21 anos e Dmytro Martynenko, de 25 anos, ambos ucranianos.

Quais times da Rússia estão no FIFA 22?

Apesar de não ter os direitos da liga da Rússia, o FIFA contava com quatro das principais equipes russas. Confira a lista:

CSKA Moscou

Lokomotiv Moscou

Spartak Moscou

Equipes da Ucrânia também estão representadas no game, com Shakthar e Dinamo de Kiev. Diferente do caso das equipes russas, os ucranianos seguem normalmente no FIFA 22.

FC Shakthar

Dinamo de Kiev