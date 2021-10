FIFA 22: Primeira atualização está disponível nos consoles e PCs

Title Update #1 corrige inconsistências dos goleiros em chutes de curta e longa distância

FIFA 22 recebeu nesta quinta (14) sua primeira grande atualização, batizada de Title Update #1. Como já é tradição, o patch corrige alguns problemas iniciais do game e equilibra aspectos da jogabilidade.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A principal mudança foi nos goleiros, considerados pela comunidade como inconsistentes. Para chutes de longa distância (especialmente os colocados), era muito fácil vencer os arqueiros, que ao mesmo tempo eram extremamente eficientes dentro da área.

Como solução, a EA Sports corrigiu animações dos goleiros para os arremates longos, e diminuiu um pouco sua capacidade em situações de um contra um, onde agora é mais fácil marcar. Em nossos testes foi possível perceber as mudanças, que tornam as habilidades dos arqueiros mais razoáveis.

Pequenos bugs na interface do jogo, que mostravam recompensas erradas ou desatualizadas para o modo Division Rivals também foram corrigidos, assim como em outras telas do modo Ultimate Team.

Ajustes nas animações de craques em pacotes do FUT, glitches com dribles e outros movimentos durante as partidas, ajustes na mira das faltas e penalidades e diversos ajustes menores no modo Carreira também fazem parte da atualização, que ainda adiciona 31 novas faces ao jogo.

Para atualizar o seu FIFA 22, basta ligar o seu console e aguardar o download e instalação do patch, que é gratuito. O update já está disponível no PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One e PC.

Clique aqui para ver a lista completa de mudanças.