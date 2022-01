FIFA 22 Mobile: Como baixar o novo game gratuito para celulares

A nova temporada do FIFA Mobile começou. A versão para Android e IOS do popular jogo de futebol da Eletronic Arts chegou na última terça (18) e conta com gráficos melhorados, compatibilidade com 60 FPS e outras mudanças.

Gratuito, o game conta com uma modalidade inspirada no Ultimate Team, principal modo de jogo das versões principais do FIFA 22. O objetivo é começar sua jornada com um time simples e reforçá-lo com craques das principais ligas, encontrados no formato de cartas colecionáveis.

Ainda não experimentou o FIFA 22 Mobile ou não sabe como instalar? A Goal preparou um guia completo de como baixar o game no seu telefone.

Passo 1. No seu celular, acesse a loja de aplicativos (Google Play no Android e App Store no iPhone) e pesquise por FIFA Mobile ou FIFA Futebol. Clique no ícone do game para ser levado até a sua página;

Passo 2. Clique para instalar o FIFA Mobile no seu smartphone. O jogo é gratuito e requer aparelhos com configurações intermediárias para rodar bem. Aguarde a transferência e instalação do game;

Passo 3. Após o download o FIFA Mobile 22, clique em “Jogar” ou “Abrir” para rodar o game no seu dispositivo.