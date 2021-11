FIFA 22: Jogador que se assumiu gay ganha carta especial no Ultimate Team

Josh Cavallo, jogador de futebol australiano que se assumiu gay na última semana, recebeu nesta quarta (3) uma carta especial no modo Ultimate Team do FIFA 22.

O card limitado do lateral esquerdo do Adelaide United pode ser conseguido gratuitamente no game de futebol da EA Sports, e chega com atributos turbinados, em uma edição “Momentos”, que em geral são lançadas para celebrar grandes feitos de jogadores nos campos reais.

Originalmente avaliado com um 59 (carta bronze), o jovem lateral subiu para 74 pontos, com habilidades bastante impressionantes para sua categoria. Além de veloz, o australiano também é bom driblador, defende bem e é bastante forte e vigoroso.

Para conseguir o card, basta acessar o Longe Prata dos amistosos do FUT e vencer três partidas, marcar oito gols e dar seis assistências usando jogadores da categoria. O card não pode ser comprado ou vendido no mercado de transferências.

Na última quarta (27), Josh usou as redes sociais do Adelaide United, time da primeira divisão australiana, para revelar sua orientação sexual. O jogador afirmou que recebeu todo apoio do clube e de seus companheiros e foi celebrado por outros craques nas redes, como gerard Pique e Antoine Griezmann.