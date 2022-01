FIFA 22: Jogador brilha no FUT Champions usando Vinicius Jr. e Mbappé improvisados na defesa

Que a velocidade é um dos principais atributos no modo Ultimate Team do FIFA 22, todo mundo já sabe. Cansado de conceder gols para atacantes velozes, um membro da comunidade do game resolveu “adaptar” alguns craques velocistas para posições defensivas, e os resultados foram chocantes.

Em uma publicação no Reddit, o usuário mr_kap_ revelou sua tática para o último final de semana no FUT Champions – usar Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Diatta e Gelson Martins como sua linha defensiva no game. O que os jogadores têm em comum, além do fato de atuarem no campo ofensivo, é que seus atributos de velocidade se aproximam da pontuação máxima, 99.

Mesmo com a baixa estatura, porte físico franzino e completa ausência de habilidades defensivas, o jogador revelou que as cartas renderam muito acima do esperado, fazendo com que ele conseguisse 14 vitórias nas 20 partidas disputadas.

Vale lembrar que o FUT Champions é o modo competitivo do FIFA 22, onde os membros da comunidade se encaram todos os finais de semana por premiações no Ultimate Team. Isso significa que mr_kap enfrentou alguns dos jogadores mais competitivos e habilidosos do game.

Em seu relato no Reddit, o “Professor Pardal” detalhou o desempenho dos zagueiros improvisados, que segundo ele conseguiram perseguir os atacantes adversários com facilidade, mesmo jogando fora de posição. No fim das contas, o jogador teve um desempenho similar aos obtidos quando usa defensores “de verdade”, com 39 gols concedidos nas 20 partidas (contra 30 da semana passada).

Por fim, mr_kap ainda usou o lateral esquerdo Theo Hernandez, do Milan, como seu atacante principal. Mesmo com apenas 68 pontos de finalização, o francês foi o artilheiro da equipe com 23 gols marcados, além de seis assistências.