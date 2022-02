FIFA 22: EA lança mascotes de clubes para o modo Ultimate Team

Os estádios do modo Ultimate Team do FIFA 22 acabam de ganhar (mais) opções de ornamentos, os mascotes. A empresa anunciou o novo lançamento em suas redes sociais com um trailer que mostra os bonecos de clubes como Chelsea, Liverpool e Borussia Dortmund.

Os novos itens serão aplicados como os troféus referentes a premiações do FUT, que ficam posicionados em diferentes áreas da parte externa do gramado. Inicialmente serão cinco modelos, representando Chelsea, Borussia Dortmund, Manchester City, Liverpool e Tottenham.

They're finally here.



Perfect your Stadium atmosphere with Mascots. Available in #FUT today! pic.twitter.com/cJx7RwDCZi — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) February 3, 2022

As figuras se juntam a outras dezenas de peças decorativas que podem personalizar as arenas do game. É possível colocar desde bandeirões com fotos de craques nas arquibancadas até pintar os assentos e as linhas do gramado.

A EA ainda disponibiliza itens exclusivos e temporários em sua loja do game, onde é possível gastar moedas (as coins) ou FIFA Points para adquirir peças especiais.