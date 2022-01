FIFA 22: Com Mbappe, Lewa e Messi, EA Sports revela Seleção do Ano do FUT

A EA SPORTS divulgou nesta quinta-feira a lista com os melhores jogadores do ano no modo Ultimate Team do FIFA 22.

Os 11 jogadores receberam cartas especiais no modo online do jogo, que serão lançadas nesta sexta-feira (21), com atributos turbinados em relação as suas versões comuns. Além do time principal, a empresa deve disponibilizar novos objetivos e DMEs temáticos.

Os vencedores foram escolhidos por meio de votação popular no site oficial do FIFA 22. Entre os escolhidos estão Kylian Mbappé, Robert Lewandowski, Lionel Messi e N'golo Kante.

Os novos cards poderão ser encontrados durante 7 dias nos pacotes de cartas do modo Ultimate Team. Com atributos elevados, as cartas costumam figurar entre as mais caras da temporada.

Confira os cards: