FIFA 22: Alexandre Pato ganha carta poderosa no FUT e divide fãs

O velho Alexandre Pato está de volta, pelo menos no FIFA 22. O atacante do Orlando City recebeu uma carta especial comemorativa no modo Ultimate Team, que remete a seus dias de glória no Milan.

O card da série Flashback, que altera os atributos de jogadores para que se pareçam com antigas (e desejadas) cartas do game foi lançado na última quinta (14), e pode ser obtido em um DME, desafio de montagem de elenco, por tempo limitado.

Com 91 pontos de velocidade, 87 em chute e 90 em dribles, a nova versão do brasileiro se encaixa bem no “meta” do FIFA 22, que valoriza jogadores muito velozes, com boa finalização e boa agilidade.

No momento o desafio custa pouco menos de 140 mil moedas no PlayStation e 150 mil no Xbox. Apesar do valor acessível, os fãs reclamaram muito da ausência das cinco estrelas de drible, uma das principais características do card do passado, que não está na nova versão.

Outro detalhe importante é que, no momento, Alexandre Pato não tem seu rosto original nas versões para console do FIFA 22. A boa notícia é que a face real já chegou aos PCs na nova atualização, que deve ser lançada na próxima semana para os consoles.

O DME de Alexandre Pato Flashback ficará disponível no Ultimate Team do FIFA 22 até a próxima quinta-feira.