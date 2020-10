FIFA 21 Ultimate Scream: o que é, data de lançamento, cartas e validade dos upgrades

Primeiro grande evento do FIFA Ultimate Team começa em outubro para celebrar o Halloween; confira tudo sobre as cartas mais ‘assustadoras’ do game

O FIFA 21 Ultimate Scream está prestes a começar para mais uma temporada no FIFA 21. Como de costume, a EA Sports preparou algumas surpresas para o primeiro grande evento do FIFA Ultimate Team. Além do lançamento das cartas mais ‘assustadoras’ do game, Desafios de Montagem de Elenco (DMEs) e muitos pacotes promocionais também estão previstos para a celebração do Halloween.

Uma das datas mais esperadas no calendário do FUT, o Ultimate Scream começa no mês de outubro, mas os fãs do game não podem vacilar para aproveitar a promoção. Nesta altura do jogo, as cartas do Halloween podem representar resultados de classificação importantes na Weekend League e muitas moedas.

Confira tudo o que você precisa saber sobre o FIFA 21 Ultimate Scream:

O que é FIFA Ultimate Scream?

O FIFA Ultimate Scream é o primeiro grande evento do FIFA Ultimate Team. Todos os anos, a EA Sports lança cartas promocionais, desafios de montagem de elenco pacotes especiais para celebrar o Halloween.

Como o jogo ainda está no início, as cartas do Ultimate Scream costumam ser as melhores do game até o momento, com upgrades 'sobrenaturais' em alguns atributos, principalmente em velocidade e força.

A EA também preparou algumas novidades neste ano para o FIFA 21. Após a divulgação de um banner contendo as letras "R ---- R ----- S", os membros da comunidade FIFA estão apostando que as novidades venham com o tema "Resurrections" (Ressurreições, em português), que tem tudo a ver com o caráter 'assustador' que o evento gosta de adotar para comemorar o Halloween. Esse também pode passar a ser o novo nome do evento.

Quando começa o FIFA Ultimate Scream?

O FIFA 21 Ultimate Scream começa nesta sexta-feira, 23 de outubro às 14h (de Brasília). A EA Sports ainda não confirmou a duração exata da promoção, mas ele deve se extender por pelo menos uma semana.

No FIFA 20, por exemplo, a promoção teve validade de duas semanas, com um time diferente do Ultimate Scream sendo lançado a cada semana.

Além da seleção de Halloween, novos Desafios de Montagem de Elenco (DMEs), Objetivos e pacotes promocionais também serão lançados ao longo do evento.

Quais cartas fazem parte do time do FIFA Ultimate Scream?

Assim como aconteceu no FIFA 20, dois times são esperados para o FIFA 21 Ultimate Scream, com o primeiro sendo revelado nesta sexta-feira, dia 23 de outubro. Os jogadores de FIFA 21 Ones to Watch também foram lançados em dois times separados, e a EA deve manter o padrão para o evento de Halloween.

Sites especializados em FIFA já começaram as especulações sobre quais serão os jogadores escolhidos para os times de 2021. Fabinho, do , Memphis Depay, do , Franck Ribéry, da , e Quincy Promes, do , são algumas das principais apostas.

Who will be included in FIFA 21's Ultimate Scream Team? 👻@MattFUTTrading gives us some SPICY predictions 🌶️https://t.co/8Vf5BhCZEI pic.twitter.com/Dn4eyz7gHJ — Gfinity (@Gfinity) October 21, 2020

Como conseguir jogadores do FIFA Ultimate Scream?

As cartas do Ultimate Scream ficam disponíveis no pacotes do FIFA Ultimate Team, que podem ser comprados na loja virtual do game com as moedas do jogo, ou com dinheiro real, através dos FIFA Points. Com o tempo, claro, as cartas também podem ser encontradas com mais facilidade no mercado de transferências.

Porém, algumas cartas serão disponibilizadas somente através de Desafios de Montagem de Elenco (DMEs) e Objetivos semanais. Esses jogadores costumam ser inegociáveis e, portanto, só podem ser adquiridos através dos desafios, enquanto estiverem disponíveis.