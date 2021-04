FIFA 21: Seleção Brasileira se classifica para a Copa do Mundo do game

Representantes do Atlanta United na KOEL Clubs 2021, Paulo Neto e Gabriel PN são a dupla da seleção na competição de FIFA 21

O Brasil participará da Copa do Mundo de FIFA 21. A vaga foi confirmada no último sábado (24), quando Paulo Neto e Gabriel PN venceram os selecionados do Uruguai nas classificatórias regionais.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Os dois brasileiros representam o Atlanta United na KOEL Clubs, principal campeonato de FIFA 21 do Brasil, e agora defenderão a seleção no evento presencial, que acontece entre os dias 20 e 22 de agosto, na Dinamarca.

DINAMARCA, AI VAMOS NÓS! 🇩🇰🇩🇰@Pauloneto999 vence na prorrogação por 6 a 3 e estamos CLASSIFICADOS PARA O PRESENCIAL DA #FeNC 🇧🇷



Parabéns @Pauloneto999 e @Gabrielpn00, vocês são craques desse jogo! 👑



Para fechar, faremos a final do qualify contra o @Uruguay às 17h! pic.twitter.com/0D1b2JKHh5 — CBF eSeleção (@CBF_eSelecao) April 24, 2021

Com premiação total de quase R$ 3 milhões, a FIFAe Nations Series contará com 24 países. Além do Brasil, que venceu as qualificatórias locais, os sul-americanos Uruguai e Argentina também garantiram vagas na competição.

Se no cenário internacional a dupla anda fazendo bonito, na KOEL a história não é diferente. Paulo e Gabriel lideram a competição invictos, com oito vitórias e apenas um empate.