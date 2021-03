FIFA 21: quem é o favorito da Champions League segundo o Ultimate Team?

Bayern, Liverpool, City? Comparamos os elencos dos oito classificados para as quartas da Liga dos Campeões no jogo de futebol da EA Sports

A temporada 2020/21 da UEFA Champions League chegou a suas quartas de final, com oito times que ainda sonham com o título máximo no futebol europeu. Apesar de serem destaques da competição, as equipes nem sempre são as que mais brilham no futebol virtual, onde a avaliação dos times e jogadores é diferente.

Mas quem seria o campeão da Liga dos Campeões na visão da Eletronic Arts, desenvolvedora do simulador de futebol FIFA 21? A Goal separou os times principais dos oito classificados para as quartas no Ultimate Team, para uma comparação entre as qualidades de suas peças.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Manchester City

Líder isolado da Premier League, o time comandado por Guardiola passou com facilidade pelo Borussia Monchengladbach nas oitavas, e agora enfrenta o Dortmund pelas quartas da Liga dos Campeões.

Mesmo com a pouca participação de Aguero (um dos atacantes mais bem avaliados do game), o City tem um time forte, com craques de primeiríssima categoria, como De Bruyne (91) e Ederson (88), além do muito popular Kyle Walker (85), um dos laterais mais utilizados de todo o game no FUT.

Borussia Dortmund

Impulsionado pelo talento do jovem Erling Haaland, o Borussia Dortmund passou com dificuldades pelo Sevilla na Champions, e agora tem o City pela frente. Mesmo com o status de um dos maiores fenômenos do futebol atual, o atacante norueguês ainda não tem todo o reconhecimento devido no game, e fica com uma nota 84 (mesma de jogadores como Douglas Costa, Fernandinho e Isco).

Além do caso de Haaland, o clube alemão ainda é prejudicado mais vezes pelas baixas avaliações a jogadores muito jovens, como nos casos de Bellingham e Morey, que têm cartas abaixo da média, apesar do bom desempenho em campo.

Porto

Talvez o maior azarão das quartas da Champions League, após a heroica classificação no duelo contra a Juventus de Cristiano Ronaldo, o Porto passa longe de ter um time no mesmo nível dos concorrentes pelo título, mas não faz feio no FUT do FIFA 21, com um elenco consistente.

Marega, Corona, Uribe e Marchesin têm cartas decentes, especialmente quando comparadas ao nível médio dos jogadores da liga portuguesa no Ultimate Team. Ainda assim, os dragões são, com sobras, o time mais fraco da lista no game.

Chelsea

A chegada de Thomas Tuchel causou uma verdadeira revolução no Chelsea, que conquistou sua vaga para as quartas da Champions, e tem a chance de brigar pelo título.Se depender do FIFA 21, os londrinos têm boas chances, com um time recheado de jovens talentosos, além da experiência do francês N'golo Kanté, um dos mais valorizados de todo o game.

Os pontos fracos ficam na defesa, seja nos zagueiros ou nos alas, que apesar de não fazerem feio, estão fora do que é considerado “bom” no game de futebol para as posições (muita velocidade e força física).

Bayern de Munique

Atual campeão da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique passou pelo tradicional processo de “valorização” no FIFA, com jogadores que receberam bons upgrades após as conquistas da brilhante temporada de 2020.

Lewandowski, Sané, Kimmich, Davies e Alaba são alguns dos destaques do clube bávaro, que tem o elenco mais bem avaliado do modo Ultimate Team. A grande estrela é o goleiro Manuel Neuer, que além das qualidades com os pés, também é seguro debaixo das traves e tem excelente envergadura (atributo importante para arqueiros do game).

PSG

Neymar pode não ter participado das últimas partidas da Champions, quando o PSG despachou com facilidade o Barcelona, mas com sua volta projetada para o confronto contra o Bayern nas quartas, o brasileiro deve formar com Mbappé a dupla de ataque mais temida das últimas temporadas do FIFA Ultimate Team.

Rápidos, habilidosos, versáteis e matadores, os atacantes custam fortunas no game da EA, e são a escolha principal de muitos dos jogadores competitivos do título. O resto do elenco ainda tem bons nomes, como Di Maria, Marquinhos e Navas.

Real Madrid

Se nos campos da Europa o Real Madrid ainda sente a ausência de Cristiano Ronaldo, no FIFA 21 a história não é diferente. O clube merengue até tem jogadores com bons atributos, mas fica devendo no setor ofensivo, onde, assim como na vida real, Benzema parece acumular diversas funções.

O meio campo, apesar de empilhar números, não é dos mais velozes, o que faz que pouco sejam usados no FUT, e longe dos mais eficientes para a posição. Destaques mesmo são Ferland Mendy, Courtois e o todo-poderoso Raphael Varane, um dos melhores zagueiros do game.

Liverpool

Na mesma linha do Bayern de Munique, o Liverpool ainda colhe os frutos de seus triunfos recentes na Premier League e Liga dos Campeões, e conta com um elenco impressionante no game da EA, com algumas das peças mais valiosas e interessantes para o modo Ultimate Team.

Mané e Salah são incontestáveis no ataque, com a combinação explosiva de velocidade, habilidade e ótima finalização. Firmino, apesar de um pouco mais lento, também é muito útil no modo, assim como Wijnaldum. Sem os incríveis Van Dijk e Joe Gomez (dois dos mais amados/odiados do game), quem segura as pontas na defesa é o goleiro Alisson, que também é excelente.