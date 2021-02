FIFA 21: Quando sai a atualização de inverno e quais jogadores serão melhorados?

Update anual com melhorias para jogadores em boa fase nos campos reais chega em breve ao game de futebol da EA Sports. Confira

A cada nova temporada do FIFA, simulador de futebol da Eletronic Arts, atletas do modo Ultimate Team recebem atualizações em suas cartas, que refletem o seu desempenho na vida real. No FIFA 21, disponível para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S, PC e Nintendo Switch, a chegada dos novos cards já tem data certa.

A partir desta quinta (18), EA iniciará a distribuição das novas versões dos jogadores, referentes a atletas que cresceram muito de dentro dos campos reais desde o lançamento do game (em outubro de 2020), e terão seus níveis gerais e atributos melhorados no modo online do jogo.

Como de costume, a EA não costuma divulgar a lista completa com os jogadores que ganharão as melhorias no FUT, mas tirando como base a performance na temporada atual e principalmente os números atualizados para os modos Temporadas e Carreira, é possível ter uma boa ideia daqueles que serão “abençoados” com cards ainda mais poderosos.

Os destaques ficam para Robert Lewandowski, atual melhor do mundo que segue em excelente fase no Bayern, Bruno Fernandes, que se tornou o principal jogador do Manchester United em pouco mais de uma temporada, Romelu Lukaku, que briga com CR7 e Ibra pela artilharia da Serie A e o jovem Haaland do Borussia, que segue evoluindo muito pelo time alemão.

Vale lembrar que ainda não é claro se a EA atualizará os cards de todos os jogadores com mudanças em seus status, ou se seguirá o padrão do FIFA 20, onde somente aqueles com três ou mais pontos adicionais receberam novas cartas.

Confira a lista com as prováveis melhorias: