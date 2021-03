FIFA 21, PES 2021: veja 5 jogos de futebol grátis para jogar no celular

Games de futebol são febre em smartphones Android e iPhone. Confira opções para jogar de graça no celular

Jogos de futebol estão entre os mais populares em consoles como PlayStation e Xbox, e agora também ocupam espaço relevante nas telas dos fãs games mobile, com dezenas de opções para jogar de graça no Android ou iPhone.

Além de nomes de peso do mercado como FIFA 21 e Pro Evolution Soccer 2021 (o PES), os smartphones oferecem desde títulos com bons gráficos e jogabilidade complexa, até versões mais simples e casuais, ideais para aparelhos mais fracos ou antigos.

A Goal preparou uma lista com cinco jogos de futebol imperdíveis (e gratuitos) para experimentar no seu celular. Confira:

Dream League Soccer 2021

Baixe no Android ou no iPhone

Se um game de futebol mobile se aproxima do que FIFA e PES conseguem fazer nos consoles, esse é Dream League Soccer 2021, desenvolvido pela First Touch Games. Atualizado a cada nova temporada, a versão de 2021 conta com ninguém menos do que Roberto Firmino (Liverpool) e Kevin De Bruyne (Manchester City) como garotos-propaganda.

Com bons gráficos, jogabilidade responsiva e a opção de disputar partidas online, o game é certamente uma das melhores alternativas do gênero. Outra vantagem é que dá para jogar mesmo em smartphones com hardware mais modestos, já que o título é bem otimizado.

FIFA Futebol

Baixe no Android ou no iPhone

Versão para celulares do game de futebol da EA Sports, FIFA Futebol leva para as telinhas uma experiência bastante completa do modo Ultimate Team, onde os usuários devem montar equipes usando jogadores no formato de cartas colecionáveis, conseguidos em pacotes e recompensas do jogo.

O destaque fica para a jogabilidade, que faz com que as partidas sejam bem resumidas, com foco apenas nas jogadas de ataque. Isso torna o game uma escolha ideal para aqueles que têm pouco tempo para jogar, mas não abrem mão de montar suas próprias equipes usando craques do futebol real.

eFootball PES 2021

Baixe no Android ou no iPhone

O Pro Evolution Soccer (antigo Winning Eleven) para celulares da Konami é talvez a melhor alternativa para os jogadores que buscam uma jogabilidade mais complexa e elaborada. Com um sistema de comandos por gestos, o game consegue emular de forma bastante competente a jogabilidade de um controle tradicional.

Assim como o FIFA, o jogo também tem uma reprodução de seu principal modo dos consoles, o myClub, onde é possível fazer upgrades na equipe com novos jogadores e disputar partidas online e offline para acumular moedas e prêmios.

Score! Hero

Baixe no Android ou no iPhone

Idealizado como um jogo para celulares, diferente da maioria de seus concorrentes, Score! Hero aposta em desafios curtos e simples. Depois de criar o seu jogador, o objetivo é avançar por sua carreira, jogando apenas os momentos decisivos das partidas, como chances claras de gol, cobranças de faltas e disputas por pênaltis.

Os comandos são feitos “riscando” a tela com os dedos, o que permite passes muito precisos, chutes acrobáticos e finalizações com direito a curvas cheias de veneno. Ideal para aqueles que não têm intimidade com comandos mais avançados em telas de toque.

Head Ball 2

Baixe no Android ou no iPhone

Esqueça dribles, passes ou mesmo formações táticas. Head Ball 2 descarta toda a parte complexa do futebol para oferecer basicamente uma disputa de “gol a gol” virtual, onde os únicos comandos possíveis são andar, pular e chutar.

Os gráficos são cartunescos, com jogadores compostos por apenas sua cabeça e um pé de chuteira, com centenas de opções de personalização. Apesar de simples, a fórmula é divertida e competitiva, oferecendo inclusive partidas online.