FIFA 21: Milan e Inter são confirmados como parceiros do jogo da EA Sports

Em entrevista com a Goal, vice-presidente da EA Sports fala sobre a parceria de exclusividade do FIFA 21 com Milan e Inter de Milão

O FIFA 21 anunciou mais uma novidade importante na disputa com o PES 2021 pelo posto de melhor jogo de futebol no mundo dos games. A EA Sports anunciou nesta segunda-feira (3) uma parceria exclusiva com o e a para a próxima edição do jogo, que tem lançamento marcado para outubro.

O acordo fará com que os gigantes italianos apareçam exclusivamente no FIFA 21. Isso implica os jogadores, os uniformes, os emblemas e o estádio, dividido pelos dois clubes.

🚨 AC Milan have been revealed as a new EA SPORTS partner club for #FIFA21



Here's a new trailer, featuring @KAKA 🍿 pic.twitter.com/QITzqtfyfC — FIFA 20 FUT News (@UltimateTeamUK) August 3, 2020

"A autenticidade é sempre um fator determinante por trás de tudo o que fazemos no jogo", disse à Goal Nick Wlodyka, vice-presidente e gerente geral da EA Sports. “Garantimos o estádio certo, os uniformes e garantimos que a atmosfera real do estádio será capturada”.

A parceria vem em um momento em que o futebol italiano tenta se restabelecer como um dos principais da Europa, com estrelas como Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Lukaku e Alexis Sanchez jogando na .

Not to be outdone, Inter Milan have also signed on as a partner club! #FIFA21



Should mean more face scans for both 💪 pic.twitter.com/v49rYcHIfr — FIFA 20 FUT News (@UltimateTeamUK) August 3, 2020

Conforme destacado por Nick Wlodyka, o acordo de exclusividade também será importante para o FIFA 21 recriar atmosferas cada vez mais parecidas com os estádios lotados em uma partida de futebol.

Na visão do vice-presidente da EA Sports, isso se torna ainda mais importante no momento que vivemos, em que o público segue proibido de frequentar as partidas de futebol por todo o mundo.

“O que oferecemos no FIFA é a capacidade de realmente criar suas próprias experiências pessoais, contar suas próprias histórias. Quando temos clubes parceiros, garantimos um outro nível de qualidade para garantir que possamos oferecer essa experiência do mundo real”, destacou.

“Agora mais do que nunca, na situação em que o mundo está, sem torcida nas partidas, o game se torna uma parte ainda mais importante para o fã do esporte”, completou.

Destaque para o Modo Carreira

Além dos gráficos, da jogabilidade, das ligas licenciadas e do Ultimate Team - que també terá novidades -, o Modo Carreira é uma das áreas de foco especial da franquia para a próxima edição do jogo.

"O Modo Carreira é realmente importante para nós este ano. Recebemos um grande feedback de nossos jogadores que desejam ver mais coisas que podem controlar no Modo Carreira”, disse Wlodyka.

"Por isso fizemos o maior investimento que já tivemos no Modo Carreira, para garantir que estamos entregando exatamente o que nossos jogadores estão pedindo”, revelou.

Confira aqui todas as novidades anunciadas para o FIFA 21.