FIFA 21: menos de um terço dos jogadores já disputaram a Weekend League do FUT

Números de PS4 e Xbox One revelam que modo Ultimate Team não é unanimidade entre a comunidade do game

O Ultimate Team é o principal modo multiplayer do FIFA 21, e dentre todos os suas opções, tem a Weekend League é a principal forma de disputar partidas competitivas, onde além das recompensas, os jogadores com bons resultados podem conseguir a “verificação” da EA Sports e convites para campeonatos maiores.

Apesar de ser livre para todos os donos do game de futebol, a modalidade exige que os jogadores acumulem 2000 pontos do FUT Champions, obtidos jogando partidas online no Rivals. Para entrar na Weekend League, é necessário “gastar” os pontos, que só são reembolsados caso o usuário vença 11 ou mais das 30 partidas semanais da competição.

Um dos troféus/conquistas de FIFA 21 é dado somente para jogadores que conseguiram os 2000 pontos pela primeira vez em suas contas. Nas plataformas de PlayStation e Xbox é possível conferir a porcentagem de jogadores que completaram a missão; 22,6% dos jogadores do PS4 e 27,7% dos jogadores do Xbox One.

Isso significa que menos de um terço das principais plataformas do jogo de futebol tiveram a oportunidade ou interesse de participar do campeonato, que acontece todos os finais de semana (da madrugada de sexta até a noite de domingo) e garante ótimas premiações em moedas, pacotes e cartas especiais.

A mesma ferramenta ainda revela números interessantes sobre a base de jogadores do Ultimate Team, que não é unanimidade entre os fãs do simulador da EA. Uma conquista básica, referente a criação de uma tática personalizada no modo, foi cumprida por apenas 32% da comunidade total do PS4 e 40% do Xbox, o que leva a crer que mais da metade da base de jogadores nunca começou uma campanha no FUT. Modos como Carreira, Temporadas e Pro Clubs ainda são a principal forma de jogar de um bom número de fãs, apesar do investimento da empresa no FUT.

As divisões intermediárias do FUT Rivals também não são para todo mundo, segundo números coletados nas plataformas. Só 16% dos jogadores do PS4 e 20% do Xbox One disputaram uma ou mais partidas na Divisão 4 ou superior do modo, onde as premiações em pacotes e moedas começam a ficar mais relevantes.

FIFA 21 foi lançado em outubro do ano passado, com versões para PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, além de uma edição turbinada para os consoles da nova geração, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, que chegou em dezembro.