FIFA 21: Em meio a polêmicas, Neymar é eleito para seleção da temporada no FUT

Brasileiro é acompanhado por diversos colegas de PSG no TOTS, o time da temporada do game

Nem mesmo as duras acusações envolvendo Neymar e um suposto caso de assédio sexual tiraram o craque brasileiro da lista de “Time da Temporada” da Ligue 1 no FIFA 21.

Avaliado com generosos 96 pontos, o atacante do Paris Saint-Germain só ficou atrás de seu colega de equipe, Kylian Mbappé, que com uma carta 97 é o grande destaque do time, que ainda conta com Memphis Depay, Angel Di Maria e o zagueiro Marquinhos.

A Ligue 1 foi a última das grandes ligas a receber o time da temporada no modo Ultimate Team, já que Premier League, La Liga, Bundesliga e Serie A Italiana já tiveram seus cards especiais divulgados e distribuídos nos pacotes do jogo.

Dois dos mais populares entre os jogadores, graças à alta velocidade, facilidade com dribles e finalização calibrada, a dupla Mbappé e Neymar TOTS (Team of the Season) custa um total de 17.5 milhões de moedas no FIFA 21, sendo que só a cartinha do brasileiro chega a absurdos 11.2 milhões.