FIFA 21: EA abre votação para Time da Temporada; veja como votar

Evento especial do Ultimate Team premia os melhores da temporada com cards turbinados no game. Veja como escalar o seu time e votar

A cada versão de FIFA, a EA Sports lança o evento de Time da Temporada (Team of the Season, ou TOTS), que premia os melhores atletas das principais ligas de futebol do mundo com cartas especiais no modo Ultimate Team.

No FIFA 21, a seleção dos mais consistentes será eleita pela própria comunidade do jogo, em votação aberta no site da EA. São dezenas de atletas dos mais variados clubes e nacionalidades, que devem ser avaliados considerando seus desempenhos nos campos reais.

As escalações ideias podem ser enviadas até a próxima quarta (21), com o resultado oficial sendo anunciado já no dia 23. Além da eleição, também são esperados cards para alguns dos principais craques do game, assim como DMEs especiais, como já é de costume.

Clique aqui para escalar a sua seleção do time da temporada e votar no FIFA 21

Confira a lista completa de candidatos à seleção dos mais regulares no FIFA 21:

Goleiros:

Álex Remiro - Real Sociedad

Alphonse Areola - Fulham

Walter Benítez - OGC Nice

Alessio Cragno - Cagliari

Péter Gulácsi - RB Leipzig

Fernando Muslera - Galatasaray

Kasper Schmeichel - Leicester City

Francesco Acerbi - Lazio

David Alaba - Bayern München

Ridle Baku - VfL Wolfsburg

Emre Can - Borussia Dortmund

Lucas Digne - Everton

Connor Goldson - Rangers

Ko Itakura - FC Groningen

James Justin - Leicester City

Kang Sang Woo - Pohang Steelers

Johan Larsson - IF Elfsborg

Roberto Lopes - Shamrock Rovers

Gianluca Mancini - Roma FC

Philipp Max - PSV

Tyrone Mings - Aston Villa

Filip Mladenović - Legia Warszawa

Nordi Mukiele - RB Leipzig

Romain Perraud - Stade Brestois 29

Espen Ruud - Odds Ballklubb

Alexander Scholz - FC Midtjylland

Marcos Senesi - Feyenoord

Ahmed Sharahili - Al Shabab

Nicolás Tagliafico - Ajax

Edmond Tapsoba - Bayer 04 Leverkusen

Aaron Wan-Bissaka - Manchester United

Kurt Zouma - Chelsea

Farid Boulaya - FC Metz

Bruno Costa - Paços de Ferreira

Federico Chiesa - Piemonte Calcio

Anders Christiansen - Malmö FF

Ángel Correa - Atlético de Madrid

Embarba - RCD Espanyol

Fayçal Fajr - Sivasspor

Konstantinos Fortounis - Olympiacos

Ryan Gauld - Farense

Jonas Hofmann - Borussia M'gladbach

Pierre-Emile Højbjerg - Tottenham Hotspur

Atiba Hutchinson - Beşiktaş

Gaël Kakuta - RC Lens

Lee Jae Sung - Holstein Kiel

Michael Liendl - Wolfsberger AC

Manuel Locatelli - Sassuolo

Marco Mancosu - Lecce

Gonzalo Martínez - Al Nassr

Merino - Real Sociedad

Olimpiu Moruțan - FCSB

Tanguy Ndombele - Tottenham Hotspur

Christopher Nkunku - RB Leipzig

Luis Romo - Cruz Azul

Sercan Sararer - Türkgücü München

Téji Savanier - Montpellier HSC

Louis Schaub - FC Luzern

Oliver Skipp - Norwich City

Naïm Sliti - Al Ettifaq

Viktor Tsygankov - Dynamo Kyiv

Federico Valverde - Real Madrid

Hans Vanaken - Club Brugge

Jordan Veretout - Roma FC

Wu Xi - Shanghai Greenland Shenhua

Piotr Zieliński - Napoli