FIFA 21: Copa do Mundo do game acontece em agosto na Dinamarca

Com premiação total de quase R$ 3 milhões, FIFAe Nations Series pode ter dupla de brasileiros Paulo Neto e GabrielPN, que disputam a KOEL Clubs 2021

A EA Sports anunciou nesta quinta (15) a edição presencial da FIFAe Nations Series, Copa do Mundo de FIFA 21. Mesmo com as limitações por conta da pandemia do Covid-19, o evento foi confirmado, e acontecerá entre os dias 20 e 22 de agosto, em Copenhague, na Dinamarca.

No total, serão 24 países representados no torneio, e o Brasil briga por uma das vagas, com Paulo Neto e GabrielPN. Ambos jogam pelo time de eSports do Atlanta United, e disputam a KOEL Clubs 2021.

Over 60 nations will participate in the FIFAe Nations Series 😍🔥 But only 24 will meet at the #FeNC 2021 🎮



🗓️ 20-22 August ➡️ FIFAe Nations Cup



🇩🇰 Copenhagen, Denmark



Who are you rooting for? Post your flag below 👀 pic.twitter.com/7WSfjcLnzZ — FIFAe (@FIFAe) April 15, 2021

A premiação total do torneio chega a US$ 500 mil (aproximadamente R$ 2,8 milhões), e será dividida entre a porção qualificatória e o evento principal.

Os brasileiros conquistaram as vagas como representantes nacionais ao vencerem o CBF eThrophy do PlayStation e Xbox, e agora encaram outros craques do continente em busca de uma das três vagas. As eliminatórias serão realizadas entre 23 e 24 de abril.