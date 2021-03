FIFA 21: como desbloquear os uniformes clássicos da Premier League?

Kits retrô estão disponíveis por tempo limitadíssimo no modo Ultimate Team, e exigem desafio simples para serem liberados. Veja como conseguir

FIFA 21 recebeu na última quinta (26) uniformes retrô para alguns times da Premier League, o Campeonato Inglês. Os modelos remetem a kits clássicos usados por Chelsea, Leeds, Liverpool, Tottenham e Manchester City, em momentos importante de suas histórias.

As novas camisas estão disponíveis exclusivamente no modo Ultimate Team, onde é necessário cumprir desafios especiais para desbloquear os itens, que não são vendidos no mercado de leilão do jogos.

Como liberar os uniformes retrô do Campeonato Inglês no FIFA 21?

Para desbloquear cada um dos fardamentos alternativos, basta disputar três partidas em qualquer modo do Ultimate Team usando o uniforme principal (Home) dos times (Chelsea, Leeds, Liverpool, Tottenham e Manchester City). Ao completar as três jogos, o desafio será cumprido e você receberá o item no FUT, que não pode ser negociado.

É importante ser rápido, já que as camisas estão disponíveis de forma limitadíssima no FIFA 21. Só é possível completar os desafios até o final da atual temporada do game, que termina na tarde desta sexta (26).

O evento especial está disponível nas versões para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. FIFA 21 foi lançado no último mês de outubro, e é a versão mais recente do simulador de futebol da EA Sports.