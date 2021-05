FIFA 21: Cinco instruções personalizadas para melhorar o seu jogo

Infiltrações de atacantes, meias ficando na defesa e pivôs são estratégias avançadas para o game. Veja como e quando usar

FIFA 21 permite que os treinadores virtuais usem instruções personalizadas para cada jogador da equipe, para ajustar o comportamento daquele atleta em campo e otimizar o seu estilo de jogo.

Ainda não usa instruções para turbinar suas formações do FIFA 21? A Goal preparou uma lista com cinco opções úteis e eficientes para melhorar o seu jogo. Confira:

Como usar uma instrução no FIFA 21?

No menu de formação do seu time, use os botões superiores (RB/R1) para navegar até a aba “Instruções”. Nela você pode escolher cada um dos jogadores do time pressionando A/X e configurar instruções individuais.

Chegar por trás - Atacantes e pontas rápidos

Uma das mais populares entre os jogadores competitivos de FIFA 21, a instrução “Chegar por trás” é útil para atacantes rápidos, que tentarão corridas para se infiltrar entre os zagueiros e receber uma bola enfiada. Assim é muito mais fácil sair na cara do gol, já que os defensores têm dificuldades em interceptar esse tipo de jogada.

Ficar na defesa - Meias e volantes

Outra opção muito eficiente é a de “segurar” seus meias e volantes, evitando que eles façam muitas corridas ao ataque e deixem o centro do campo exposto. Como marcar com os meias é uma tática bastante segura, é melhor que eles estejam postados na defesa em todas as oportunidades.

Cobrir o centro - Volantes

Em formações com dois ou três meias defensivos, uma boa ideia é ordenar que um deles fique focado em cobrir o centro do campo, ao invés de fechar as laterais (o padrão no jogo). Isso garantirá pelo menos um jogador para evitar passes em profundidade pelo meio do gramado, enquanto laterais e outros volantes cuidam das alas.

Ficar no centro + pivô - Atacantes pesados

Atacantes fortes e pesados não são uma escolha muito popular entre os jogadores de FIFA 21, mas podem ser muito úteis se usados da forma correta. Configurados com as instruções “Ficar no centro” e “Pivô”, os grandalhões podem segurar a bola no ataque com muita facilidade, e encontrar companheiros mais rápidos para passes rápidos. Funciona especialmente bem com outros atacantes com “Chegar por trás”.

Ficar na defesa - Laterais

A instrução “Ficar na defesa” também é uma pedida praticamente obrigatória para os laterais de FIFA 21, que insistem em correr para o ataque e deixam a defesa aberta. Mesmo com jogadores mais ofensivos, vale usar a configuração e fazer os avanços quando você achar mais prudente (correndo com eles ou chamando tabelas com L1/LB + passe).