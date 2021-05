FIFA 21: 10 jogadores abaixo de 15 milhões para o Modo Carreira

Atacantes, meias, defensores e goleiros bons, jovens e barato para turbinar sua equipe sem quebrar o caixa

Contratar bons jogadores no modo Carreira do FIFA 21 pode ser uma tarefa complicada, já que os nomes mais desejados do mercado de transferência costumam custar muito caro, além do jogo duro dos clubes na hora da negociação.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Apesar disso, explorando melhor as opções, é possível achar atletas de bom nível, que podem ser contratados por valores bastante acessíveis. O melhor de tudo é que entre as alternativas estão atletas jovens, que podem melhorar bastante e serem vendidos a valores muito mais altos em pouco tempo.

A Goal separou uma lista com dez opções para diferentes regiões do campo, com jogadores abaixo de 15 milhões de euros (considerando o preço inicial, na primeira temporada do modo no FIFA 21). Confira:

James Justin - Lateral, 23 anos | 15 milhões | Leicester

Marc Roca - Meia, 24 anos | 14.5 milhões | Bayern de Munique

Issa Diop - Zagueiro, 24 anos | 15 milhões | West Ham

Tino Kadewere - Atacante, 25 anos | 14.5 milhões | Lyon

Faitout Maouassa - Lateral, 22 anos | 14.5 milhões | Rennes

Gregor Kobel - Goleiro, 23 anos | 13 milhões | Stuttgart

Luis Romo - Meia/Zagueiro, 25 anos | 14 milhões | Cruz Azul

Pedraza - Lateral/Ala, 25 anos | 15 milhões | Villareal

Mais artigos abaixo

Bartłomiej Drągowski - Goleiro, 23 anos | 14 milhões | Fiorentina

Peter Olayinka - Meia/Atacante, 25 anos | 13.5 milhões | Slavia Praga