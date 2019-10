Fifa 20: os 50 melhores jogadores de graça para apostar no Modo Carreira

A Goal reuniu os 50 melhores jogadores disponíveis em uma transferência gratuita no início do FIFA 20 Career Mode

Gerenciar mega-clubes como o ou o no Modo Carreira no FIFA 20 não é um desafio suficiente para algumas pessoas. Em vez disso, eles gostam de se encarregar de um gigante adormecido ou de uma liga inferior para uma carreira mais difícil.

As equipes menores do FIFA 20 não têm orçamentos de transferência ou alocações salariais para competir com os grandes clubes e, portanto, os gerentes devem ser mais experientes no mercado de transferências. Uma dessas maneiras é contratar jogadores em uma transferência gratuita, escolhendo jogadores sem contrato para manter os custos baixos.

Sempre há jogadores disponíveis para transferência gratuita, mas muitos deles estão sem clube por uma razão e explorá-los é uma perda de tempo. No entanto, existem algumas jóias que podem ser encontradas como agentes livres no início do jogo, incluindo veteranos experientes como Balazs Dzdudzsak, Wilfried Bony e Hector Moreno, além de algumas jovens estrelas como Wilmar Barrios, que tem potencial para se tornar um jogador de 83 anos. meio-campista classificado, apesar de não ter participado do FIFA 20.

Alguns desses jogadores encontraram clubes na vida real, mas permanecem desapegados no Modo Carreira, pois seus clubes não estão licenciados no FIFA 20. Da mesma forma, alguns dos jogadores desta lista serão designados aleatoriamente para clubes no início do jogo, apesar de nunca jogar para eles na vida real. Portanto, nem todos os jogadores desta lista estarão disponíveis gratuitamente em cada carreira, mas muitos serão desapegados no início do jogo.

Jogador Idade Posição AR PR E Schetino 27 CB 82 82 J Sildero 27 CAM, RM 82 82 J Frendado 35 CB, CDM 81 81 S Mandiquez 30 ST 81 81 S Ardero 31 CAM, LM, LW 81 81 L Dalves 27 ST, CF 81 81 J Serendero 31 GK 80 80 M Baldona 35 CDM, CM 80 80 M Nerez 31 LB, LM 80 80 A Lunev 27 GK 79 81 D Lenzado 31 CB, LB 79 79 E Riquero 31 CDM, CM, CAM 79 79 L Sareda 27 GK 79 79 E Aguerro 31 ST 79 79 A Dzyuba 30 ST 79 79 E Guichon 31 LB, LM 78 78 G Quintana 35 RB, RM 78 78 F Contendo 35 CAM, CF 78 78 H Moreno 31 CB 78 78 W Barrios 25 CDM, CM 78 83 J Monsario 34 CB 77 77 L Baezo 31 CDM 77 77 A Piriz 31 CAM, CF 77 77 S Luna 31 RB, RM, CM 77 77 V Castro 27 CDM, CM 77 77 D Kuzyaev 26 CM, CDM, RM 77 80 M Berg 32 ST, CF 77 77 I Popov 31 CAM, ST 76 76 A Zamorado 38 LM 76 76 A Aguilmera 33 CB 76 76 K Berlaso 31 RB 76 76 Y Zhirkov 35 LB, LM 76 76 G Ichazo 27 CB, RB, LB 76 76 M Fagundez 35 CDM 76 76 A Vera 31 ST, CF 76 76 B Dzsudzsak 32 LM, RM 76 76 H Perez 30 RM, LM 76 76 V Claeson 27 CAM, CM, LM 76 77 Y Osorio 25 CB 76 82 W Bony 30 ST 75 75 Y Gazinsky 29 CDM, CM 75 75 O Cardozo 36 ST 75 75 P Vaquizo 33 RW, RM 75 75 P Darenas 35 GK 75 75 M Borjan 31 GK 75 75 M Mevlja 29 CB 75 76 T Hlatshwayo 29 CB, RB, 74 75 K Olsson 24 CM 74 79 C Njie 25 ST, LW 74 76 J Santigaro 33 GK 74 74 T Sainsbury 27 CB 74 75 A Semenov 30 CB 74 74 S Vilakazi 29 CAM, CF, CM 74 74 M Degenek 25 CB, CDM 74 81 T Serero 29 CM, CDM 74 74 B Jokic 33 LWB, LB, CB 74 74

AR = Atual Rating

PR = Potencial Rating

* As idades mostradas são a idade no início do Modo Carreira.

A melhor maneira de descobrir quais jogadores estão disponíveis é através da seção Transferências e, em seguida, usando o recurso Pesquisar Jogadores. Você pode procurar jogadores individuais pelo nome para ver se eles ainda estão desapegados ou se foram designados a um clube no início do Modo Carreira.

O filtro Status da transferência também possui uma opção para Agentes gratuitos, que exibirá todos os jogadores não conectados em ordem alfabética. Estes podem ser filtrados por posição em goleiros, zagueiros, médios e atacantes.

Vale a pena conferir a lista de Agentes Livres na seção Transferências no final de cada temporada no Modo Carreira, à medida que mais jogadores ficarão desapegados a cada ano.