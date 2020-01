Fifa 20: nova carta especial de Van Dijk é um marco histórico do game

O zagueiro do Liverpool foi o grande destaque na atualização do TOTY

Virgil van Dijk não conseguiu convencer os votantes nos prêmios FIFA The Best e Bola de Ouro, que congratulam o melhor jogador do mundo, após seu desempenho espetacular com a camisa do . Lionel Messi, do , ficou com os prêmios.

Mas a qualidade do zagueiro holandês foi reconhecida de outra forma. No mundo dos games, Van Dijk tornou-se o defensor com a maior pontuação (ou ratings, como preferem falar os gamers) na história do jogo FIFA.

A carta do Team of The Year (TOTY) dá a Van Dijk uma pontuação de 99, inédito para zagueiros ou laterais. Quem havia chegado mais perto foi Sergio Ramos, do , que chegou até 97.