FIFA 20: jogadores de Ajax e Real Madrid ganham rostos repaginados em atualização

Em atualização para PC, jogadores como Vinícius Junior, Rodrygo, Marcelo e Tadic ganharam novos rostos no Fifa 20

No Title Update 5, novo patch de atualização do FIFA 20, já lançado para PC e que deve chegar aos consoles em breve, vários craques do futebol europeu ganharam novos rostos: Vinícius Junior, Marcelo, Dusan Tadic, Rodrygo e João Félix estão entre os escolhidos.

Esses rostos estão sendo criados com uma nova tecnologia de escaneamento de faces, e estavam restritos a alguns poucos times. A tendência é que mais e mais jogadores recebam novos rostos conforme novas atualizações forem sendo lançadas. Até mesmo Neymar já teve o seu rosto escaneado, e a sua nova face no FIFA 20 deve chegar em breve.

Neymar hoje na gravação do Fifa com o Psg ❤📽 pic.twitter.com/8CazjEuN1d — Neymar Jr ❤ (@memesneymar) October 29, 2019

Junto com esses cinco atletas, outros jogadores como Lautaro Martinez, especulado no Barça, o goleirão Thibaut Courtois e o artilheiro Edin Dzeko também tiveram sua face no jogo atualizada. Confira a lista completa: