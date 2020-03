FIFA 20 em promoção, uma boa pedida para quem precisar ficar em casa

Lojas oferecem games a preços com descontos durante semana do consumidor; é possível encontrar cópias por menos de R$ 100

O novo coronavírus Covid-19 segue afetando o mundo e, enquanto o governo brasileiro anuncia medidas e pede para a população ficar o máximo de tempo em casa e evitar contato com outras pessoas, algumas iniciativas começam a surgir em tempos de isolamento forçado. Coincidentemente, algumas lojas anunciaram grandes descontos durante a semana do consumidor no - incluindo opções de lazer para usufruir em casa.

O apaixonado por games, por exemplo, pode encontrar edições do FIFA 10 até 60% mais barato do que o valor original: a versão padrão para Playstation 4, por exemplo, está saindo por R$ 95,59 na PS Store , enquanto a versão Ultimate, originalmente cotada a quase R$ 400,00, pode ser comprada por R$ 155,59 .

Para os usuários de PC, o desconto é um pouco menor, mas ainda assim vantajoso. Na loja da Origin, plataforma de distribuição da EA, a edição básica do FIFA 20 pode ser comprada por R$ 119,50 - metade do valor original. O preço é ainda menor que as edições de Xbox One, que saem por aproximadamente R$ 150,00 .

Quem quiser gastar ainda menos e não se importar com as novidades na versão mais recente da franquia pode, ainda, fazer um ótimo negócio e levar uma cópia física do : a edição para PS4 pode ser comprada por menos de R$ 20 - um desconto de 87%!

O FIFA 20

Lançado em setembro de 2019, o FIFA 20 chegou com muitas novidades e com o preço alto. No entanto, apesar de ser "lançamento", as lojas querem não só aproveitar a semana do consumidor, como também atrair vendas online nesse período.

Neste momento de isolamento social, contamos, mais do que nunca, com os outros. Por isso, fiquem em casa, mas solidariamente conectados ao mundo.