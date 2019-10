FIFA 20: Cristiano Ronaldo e os melhores finalizadores do game; veja o top 10

A Goal lista os melhores e mais letais artilheiros do Fifa 20; confira!

O jogo mais esperado entre os amantes de futebol, o Fifa 20 foi lançado oficialmente em todo o mundo e os jogadores, sem dúvida, já tiveram a oportunidade de explorar os vários recursos. O game está disponível para Playstation 4, Xbox One e PC.

Portanto, para ajudar você a escolher com quais times jogar, a Goal lista as estrelas do futebol que possuem as melhores ratings para marcar gols e finalizações do FIFA 20 e que vão poder balançar as redes nos 119 estádios do jogo.

Veja a seguir!

Melhores artilheiros e finalizadores do FIFA 20

Messi é o jogador com o melhor rating de finalizações do game: o argentino tem 94 comparado aos os 93 de Cristiano Ronaldo. Porém, CR7 se sai melhor em todos os aspectos de finalização (93), com melhores atributos para Força do Chute, Pênaltis e Posicionamento, entre outros.

Na sequência dos superastros estão o inglês Harry Kane (91 em finalizações), o argentino Sergio Agüero (90) e o uruguaio Luis Suárez (89).

Veja o ranking:

Posição Jogador Clube FIN* FIN** OVR 1 Cristiano Ronaldo Piemonte Calcio ( ) 93 94 93 2 Lionel Messi 92 95 94 3 Harry Kane 91 94 89 4 Sergio Aguero 90 93 89 =5 Luis Suarez Barcelona 89 91 89 =5 Fabio Quagliarella 89 89 83 =7 Zlatan Ibrahimovic LA Galaxy 88 86 85 =7 Marco Reus 88 87 88 =9 Gareth Bale 87 84 85 =9 Robert Lewandowski de Munique 87 88 89 =11 Edinson Cavani 86 88 88 =11 Kevin De Bruyne Manchester City 86 82 91 =11 Antoine Griezmann Barcelona 86 93 89 =11 James Rodriguez Real Madrid 86 83 85 =11 Heung-min Son Tottenham 86 86 87 =11 Mohamed Salah 86 90 90

*FIN: a primeira coluna denota o rating consolidado de finalizações / **FIN: a coluna denota o rating específico, ou seja, a precisão de finalizações

Curiosamente, o veterano Zlatan Ibrahimovic continua a se destacar no setor ofensivo do game, apesar dos anos e a mudança para a , principal torneio de futebol dos .

Também chamam à atenção os ratings de Kevin De Bruyne e James Rodríguez que, apesar de serem meio-campistas, têm ambos 86 em finalizações: eles superam nomes como Neymar, do PSG, Gonzalo Higuaín, da Juventus, e Pierre-Emerick Aubameyang, do , com 85 cada, que ficaram de fora do Top 10.