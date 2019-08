FIFA 20: Como comprar o novo game para Xbox One, PS4 ou PC

Goal explica o passo a passo completo para que você possa comprar a nova versão do Fifa 20 para qualquer console com o melhor preço

Após o novo anúncio do FIFA 20, mais popular franquia de videogames, os fãs já estão ansiosos para obter a última edição do jogo, que apresenta Eden Hazard e Virgil van Dijk como astros da capa.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Esta versão terá mais uma vez a UEFA como um modo de jogo. O game será lançado em 27 de setembro, e a Goal dá a você uma visão exclusiva de como obtê-lo na pré-venda, descrevendo as etapas que devem ser seguidas.

Se você é fã da franquia, deve certamente comprar o FIFA 20. Além dos modos recorrentes, haverá a volta do modo FIFA Street.

O FIFA 20 será lançado para mais de uma plataforma. É possível jogar o game no Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Como posso comprar o FIFA 20?

O FIFA 20 é vendido em milhares de lojas por todo o mundo. Se você viver em uma região onde é possível entrega, recomendamos que o faça por meio de uma das lojas oficiais, pois normalmente são mais confiáveis. No entanto, é possível também fazer o download por meio do próprio console.

É possível entrar na PSN Store ou na XBox Marketplace e comprar o jogo. Após o pagamento, poderá fazer o download do mesmo e jogar a partir do primeiro minuto do dia do lançamento.

Mais artigos abaixo

Pelo console, requer descarregar o arquivo. Além disso, é ligeiramente mais caro. Tem a vantagem de ser mais cômodo e de evitar ter de se deslocar a uma loja física.

O download pode ser inciado alguns dias antes, que variam conforme a plataforma escolhida. Pelo menos 72 horas antes da data de lançamento pode começar a descarregar. Desse modo, ele estará disponível de imediato na hora em que for oficialmente disponibilizado.

How to do market research for a startup - SurveyGizmo. Please take my survey now