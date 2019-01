FIFA 19: Vinícius Junior, Arthur e Militão listados nas Estrelas do Futuro do Ultimate Team

EA Sports revelou os 21 jogadores com menos de 23 anos com cartas baseadas em seu futuro potencial

Matthijs de Ligt, Jadon Sancho e Vinicius Jr. estão entre os 21 jogadores reconhecidos como futuras estrelas no jogo do FIFA 19.

A EA Sports revelou todo o plantel nesta sexta-feira (18) após ter feito provocações durante a semana em uma continuação da promoção Team of the Year.

A lista é baseada nos possíveis astros de 2019, com cada jogador recebendo uma carta representando seu potencial futuro.

Jogadores como Kylian Mbappe, Marcus Rashford e Gabriel Jesus não foram incluídos no elenco, que foi selecionado somente com os jogadores que ainda não brilharam em seleções nacionais.

Vinicius Junior e De Ligt são os dois jogadores mais bem cotados, com cartas de rating 92 que rivalizam com algumas das melhores do jogo. Já os outros jogadores receberam classificações de 91 a 86 no rating.

A França está particularmente bem representada, com cinco jogadores no total: Guendouzi, Houssem Aouar, Alban Lafont, Dayot Upemecano e Ferland Mendy. Arthur, do Barcelona, ​​é acompanhado por outro colega brasileiro, Éder Militão.

Veja o plantel completo abaixo:

OS TITULARES