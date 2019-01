FIFA 19 Seleção da Semana: De Gea, Suárez e Fabinho lideram melhores da rodada

O atacante do Barcelona e o goleirão do Manchester United são os dois grandes destaques dessa semana, ao lado de nomes como Pedro e Julian Draxler

A ansiedade para conhecermos a Seleção do Ano já passou, e a EA Sports já revelou o elenco estrelado que forma a Seleção da Semana desta última rodada, liderada por David de Gea, Luis Suárez e Fabinho.

A promoção do Time do Ano terminou na última segunda-feira, e os cards mais poderosos dessa edição já estão oficialmente fora dos novos pacotes da loja do Ultimate Team. Com a nova promoção iniciando na sexta-feira, porém, os gamers poderão ficar bastante ocupados com mais um elenco muito forte dos jogadores em grande fase.

De Gea chegou ao TOTW depois de uma atuação memorável diante do Tottenham, isso logo após ter aparecido na Seleção do Ano. Ele foi eleito o melhor goleiro do mundo em 2018 e ganhou um card que fez jus à sua fama, mas agora a edição do Time da Semana dará aos fãs do espanhol uma opção bem mais em conta.

Na frente, Suárez é o principal nome ainda que seu card da Champions League Live seja uma opção mais atraente. Por fim, o brasileiro Fabinho, aprovado como zagueiro na última rodada, pode dar mais uma opção muito boa aos gamers por suas proezas defensivas.

Outros nomes, como o atacante Pedro (Chelsea), o lateral Juanfran (Atlético de Madrid) e o meia Julian Draxler (PSG) se juntam ao trio de estrelas da rodada, enquanto Michael Keane, Damien Da Silva, Declan Rice e outros completam a Seleção da Semana.

Confira abaixo o time completo...

OS TITULARES