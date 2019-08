FIFA 19 Seleção da Semana: De Bruyne e Ibrahimovic lideram time da rodada no Ultimate Team

Meia do City e atacante do Galaxy se unem a Karim Benzema (Real Madrid) entre as estrelas da 43ª semana do FUT

Enquanto o mundo aguarda o lançamento oficial do FIFA 20, em setembro, os gamers vão aproveitando os últimos momentos com o e o modo Ultimate Team, que ganhou mais uma edição da Seleção da Semana nesta terça-feira, dia 20. Os destaques dos jogos do último final de semana ganharam cards especiais, já disponíveis para serem comprados ou conquistados nos desafios do game.

Entre os destaques estão o meia belga Kevin De Bruyne que, embora tenha visto seu apenas empatar com o em casa, pela Premier League (2 a 2), distribuiu os dois passes para os gols de Raheem Sterling e Sergio Agüero no duelo.

Na , Karim Benzema abriu a contagem da temporada para o , que fez 3 a 1 no jogando fora de casa e conseguiu um feito que há tempos o time não conseguia em : ficar à frente do rival Barcelona, derrotado no compromisso de estreia. E o selecionado da semana conta com outro ex Real, o meia Dani Ceballos, que comandou a vitória do em cima do .

Mais artigos abaixo

Já na , Zlatan Ibrahimovic se destacou mais uma vez com os gols do que evitaram a derrota para o , fora de casa (2 a 2).

Confira abaixo o time completo...

OS TITULARES